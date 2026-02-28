Un cliente del Caffè degli Specchi ha minacciato un'altra persona con un coltello, invitandola a uscire. La scena si è svolta all’interno del locale, con il soggetto che ripeteva più volte la stessa frase minacciosa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

“Vieni fuori, che ho il coltello, ti apro”, continua a ripetere un avventore del Caffè degli specchi. È l'inizio dell'aggressione che si è verificata ieri, 27 febbraio, intorno alle 18 e 30. L'uomo, secondo alcuni testimoni in forte stato di alterazione forse a causa di droghe, ha minacciato un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Fedez: "Ho perso la verginità con una prostituta, 15 euro per il primo rapporto orale, 30 per il resto, sputavo nel caffè di un cliente"Nel suo libro, Fedez racconta quando con i genitori era andato a vivere a Binasco: intorno all'appartamento non c'era nulla, tranne una cartiera e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caffè

Temi più discussi: Ho il coltello, vieni fuori che ti buco: cliente minacciato al Caffè degli specchi; Frosinone, choc allo Scalo: Ho un coltello, dammi i soldi. Ma una 50enne di Ferentino si rifiuta e viene picchiata in strada; Non vorrà mica che andiamo in un albergo? - Lorraine de Foucher; Ex sindacalista aggredito al Caffè degli Specchi per futili motivi.

Ho il coltello, vieni fuori che ti buco: cliente minacciato al Caffè degli specchiLa temperatura si è scaldata quando due persone si sono trovate contemporaneamente davanti alla cassa, entrambe pronte a pagare il conto. Provvidenziale l'intervento di un'avvocata, che si è intromess ... triesteprima.it

Ho un coltello in mano, o lui o meDue giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. In questa puntata: Caroline, 25 anni Leggi ... internazionale.it

Piantiamola di dire che il caffè fa male!! Il caffè va riabilitato e va ridimensionato il pregiudizio. Se consumato con moderazione, amaro e senza zuccheri aggiunti, il caffè può inserirsi in uno stile di vita sano. Le evidenze scientifiche stanno contribuendo a chiari - facebook.com facebook

Il caffè sospeso di Gaia e quello corretto di Beppe Vessicchio. Cibi, bevande e segreti del bar dell’Ariston - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com