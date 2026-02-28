Guerra in Iran media israeliani | Khamenei è morto Prove mostrate a Trump e Netanyahu

Secondo l'emittente israeliana Channel 12, il corpo di Khamenei è stato recuperato dalle macerie e un'immagine è stata mostrata sia al premier israeliano Netanyahu che al presidente americano Trump. La notizia ha attirato l'attenzione dei media israeliani che riferiscono di una comunicazione diretta con le autorità statunitensi e israeliane riguardo allo stato del leader iraniano. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito all'incidente.

TEL AVIV – L’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell’Iran, è morto nell’attacco condotto oggi, 28 febbraio 2026, da Stati Uniti e Israele. Ad affermarlo il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell’ayatollah, distrutta da 80 bombe. Il corpo di Khamenei è stato estratto dalle macerie e un’immagine è stata mostrata al premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo l’emittente israeliana Channel 12, e al presidente americano Donald Trump. Negli stessi momenti l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che l’ayatollah è stato ucciso, come riferisce Axios. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

