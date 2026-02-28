Festival di Sanremo 2026 | tutti i look della serata finale e i nostri voti

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 si è svolta al teatro Ariston, dove conduttori, ospiti e concorrenti hanno presentato i loro outfit. Durante l'evento, sono stati mostrati diversi look, alcuni più curati di altri, con l’obiettivo di catturare l’attenzione del pubblico e dei giudici. La competizione tra i partecipanti si è concentrata anche sulla raffinatezza degli abiti scelti. Alla fine, sono stati assegnati i voti ai look più eleganti della notte.

L'ultimo atto del Festival va in scena al teatro Ariston: conduttori, ospiti e tutti i campioni in gara sfoderano i loro look migliori (ma lo saranno veramente?) per conquistare se non proprio la vittoria finale, per lo meno il premio come più elegante della serata. Ad assegnarlo saremo noi, coi nostri voti Il Festival di Sanremo 2026 celebra il suo capitolo finale, il più importante: la celebrazione del suo trionfatore. Perché se questa sera viene finalmente annunciato il nome del cantante vincitore e il titolo della canzone che possono iscriversi nell'albo d'oro del Festival, d'altra parte possiamo anche arrogarci...