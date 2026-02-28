Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto. In questa occasione vengono estratti i numeri vincenti, che saranno resi noti immediatamente dopo la conclusione dell’evento. L’estrazione si tiene come ogni settimana e coinvolge i giocatori che sperano di portare a casa una delle vincite in palio.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 28 febbraio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 28 febbraio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 28 febbraio 2026: i numeri vincenti

