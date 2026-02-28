È tornato Big Rom | Il Napoli espugna il Bentegodi 2-1 nel segno di Højlund e Lukaku

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 2-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi. La partita è stata combattuta fino agli ultimi minuti, con i gol di Højlund e Lukaku che hanno portato il risultato finale. La squadra partenopea ha conquistato tre punti importanti in una gara intensa e nervosa. La vittoria è arrivata nel finale di partita, dopo un match molto equilibrato.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - È tornato Big Rom: Il Napoli espugna il Bentegodi 2-1 nel segno di Højlund e Lukaku Leggi anche: In Belgio festeggiano per Lukaku: “Big Rom è tornato! Ora sarà pronto per il Mondiale” Zona Lukaku al Bentegodi: il Napoli espugna Verona al 96?Gli azzurri espugnano il Bentegodi all'ultimo respiro: Hojlund apre, Akpa Akpro spaventa, Big Rom decide nel recupero. Tutti gli aggiornamenti su Big Rom. Discussioni sull' argomento Riecco De Bruyne: presto torna in Italia per inseguire la grande Europa e il Mondiale; Ottime notizie da Trigoria: Dybala in gruppo, convocato per Roma-Juve?; Il Giro di Sardegna torna a Oristano dopo 15 anni: grande festa in piazza Roma; La Fiorentina ferma il Milan, la Juventus ne approfitta e torna da sola in vetta. Lukaku e una stagione da dimenticare nell'anno del Mondiale: può fare ancora la differenza? Napoli e Conte lo aspettanoBig Rom è tornato al goal: deve caricarsi sulle spalle gli azzurri nel finale di stagione. msn.com Vittoria al cardiopalma in pieno recupero, ma che sofferenza! Gol fondamentale di Romelu Lukaku. Bentornato Big Rom!! - facebook.com facebook LUKAKU da impazzire! Big Rom salva il Napoli all’ultimo secondo! #DAZNBetClub #VeronaNapoli #SerieAEniLive x.com