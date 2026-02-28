Diretta gol Serie A LIVE | clamoroso Verona e Napoli Lukaku al 96? regala la vittoria a Conte

Nella 27ª giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con risultati che hanno suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. Il Verona e il Napoli sono stati protagonisti di incontri intensi, mentre l’ultimo minuto ha visto Lukaku segnare un gol decisivo che ha regalato la vittoria alla squadra di Conte. La cronaca delle partite, con moviola e tabellini, è disponibile in tempo reale.