Conferenza stampa Kalulu pre Roma Juve LIVE | le sue dichiarazioni

Nella conferenza stampa prima di Roma-Juve, il difensore Kalulu ha parlato delle sue aspettative e delle strategie della squadra in vista della partita della 27ª giornata di Serie A 202526. Ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle recenti prestazioni e alle difficoltà incontrate durante la stagione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate pochi minuti prima del fischio d'inizio del match.

