Che differenza c'è tra Lagotto e Barbone | caratteristiche e analogie dei due cani a pelo riccio

Lagotto e Barbone sono due razze canine con il pelo riccio, ma differiscono per origini e utilizzi. Il Lagotto viene impiegato come cercatore di tartufi, mentre il Barbone è noto per la sua vivacità e versatilità. Entrambe le razze condividono caratteristiche nel mantello, ma le loro storie e funzioni sono distinte. Questi dettagli aiutano a distinguere chiaramente i due cani.

Che differenza c’è tra Lagotto e Barbone: caratteristiche e analogie dei due cani a pelo riccioA un occhio non troppo esperto possono sembrare quasi uguali: grandezza simile in alcune taglie, pelo riccio e folto, espressione sempre vivace. Il Lagotto Romagnolo e il Barbone vengono talvolta ... fanpage.it

