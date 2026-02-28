Il 27 febbraio 2026 in prima serata Rai1 trasmette Sanremo 2026, mentre Canale 5 propone Io sono Farah, Prima Festival e La Ruota della Fortuna. I dati Auditel mostrano una sfida tra le due reti con programmi diversi in palinsesto, attirando l’attenzione del pubblico e creando un confronto diretto tra le due emittenti. I numeri di ascolto sono stati raccolti e diffusi ufficialmente.

Ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sanremo 2026” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 27 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sanremo 2026 vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 27 febbraio 2026 Sfida Rai1 e Canale 5: “Sanremo 2026” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto? Rai1: Sanremo 2026, la quarta serata delle cover del Festival condotta da Carlo Conti e Laura Pausini ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 27 febbraio 2026: Sanremo 2026, Io sono Farah, Prima Festival, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 24 febbraio 2026: Sanremo 2026, Io sono Farah, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 20 febbraio 2026: L’Eredità, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Una selezione di notizie su Prima Festival.

Temi più discussi: Sanremo 2026, terza serata: risale al 60,3% ma resta sotto i numeri dello scorso anno; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share; Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share; Sanremo, oggi cover e duetti. Conti: Ci saranno sorprese. Bianca Balti: L'anno più duro.

Ascolti serata cover Sanremo 2026: i dati del 27 febbraio 2026Carlo Conti a caccia di un altro record di ascolti nella serata delle cover di Sanremo 2026: ecco i dati del 27 febbraio ... ultimenotizieflash.com

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026, dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. Dopo gli ascolti tv rilasciati ieri, ecco i dati Auditel e di share tv di ieri sera. Come ogni mattina, qui tro ... mam-e.it

Il fuoriprogramma poco prima del via della terza serata del Festival - facebook.com facebook

Amori #delotti vedo pochissimi meme su la mia zia del cuore fatti dal nostro team. Io non so farli, potete spararne un po' durante i prima festival x.com