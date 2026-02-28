Almanacco del 28-02-2026

Il 28 febbraio 2026, in una giornata di sabato, si ricorda nella chiesa una data importante. L’almanacco del giorno segnala eventi e ricorrenze legate a questa data, con un focus particolare sulle celebrazioni religiose e sui fatti storici che si sono verificati in passato. La giornata viene annunciata da Francesco Vitale, che invita a vivere con attenzione le ricorrenze di oggi.

almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat a Abate di tutto nel quinto secolo noto per aver fondato diversi monasteri nel Massiccio di Giulia in Francia Chiama 59 esimo giorno dell'anno mancano solo 306 giorni alla fine di questo 226 iniziamo nel nostro il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 1953 licenza di James Watson e Francis Crick annunciano gli amici di aver determinato la struttura a doppia elica del DNA una scoperta che cambierà per sempre la biologia la medicina nel mille e Novecento negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio della serie.