Alla scuola media Dante ci sono oltre 300 studenti preiscritti, ma le opere di ristrutturazione della succursale di via Madonna del mare non sembrano completate nei tempi previsti. Il presidente del Consiglio d’istituto, Andrea Corigliano, ha espresso preoccupazione per i ritardi nei lavori, che compromettono la possibilità di accogliere gli studenti nella struttura rinnovata. La mancanza di spazi adeguati resta un problema aperto.

Alla Dante mancano spazi per accogliere gli studenti. A scriverlo è il presidente del Consiglio d'istituto a cui fa riferimento la scuola media, Andrea Corigliano, preoccupato dalle lungaggini nei lavori di ristrutturazione della succursale di via Madonna del mare che, a quanto sembra, rischiano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Che il 6 gennaio sia la fine delle feste è un’idea che la tradizione moderna ha reso familiare, ma non è l’unica né la più profonda. Alle radici del Natale c’è un tempo che va ben oltre l’EpifaniaOgni anno, dopo l’Epifania, la stessa scena si ripete in milioni di case: scatole di addobbi aperte, luci spente, alberi smontati.

Contenuti e approfondimenti su Dante

Discussioni sull' argomento Alla media Dante oltre 300 preiscritti, ma non c'è modo che la succursale sia finita in tempo; Quattro aree. Il nostro grazie a Dante Ferretti; Screening gratuiti a Napoli: arriva a Piazza Dante il truck di Prevenzione è Salute; Cirié, senso unico in via Mazzini per i lavori alla rete elettrica della stazione: cambia la viabilità fino al 13 marzo.

Alla media Dante oltre 300 preiscritti, ma non c'è modo che la succursale sia finita in tempoLo sostiene il presidente del Consiglio d'istituto rappresentativo della scuola. Al centro del problema il plesso in via Madonna del mare: l'allungarsi nei lavori rischia di mettere a repentaglio l'an ... triesteprima.it

We are now sold out! @followers Società Dante-Alighieri Loughborough - facebook.com facebook

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa di #UmbertoEco e dei cinquanta anni da quella di Raymond Queneau, il Comitato Dante di #Torino ha messo in scena "Esercizi di stile" di Queneau nella traduzione di Eco, in una performance teatrale di e con Mas x.com