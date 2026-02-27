Tutto sul sorteggio della Conference League 2025 2026 | regole e fasi del tabellone

Il sorteggio degli ottavi della UEFA Conference League 202526 stabilisce gli incontri tra le squadre qualificate, determinando gli accoppiamenti e la composizione del tabellone. La fase coinvolge diverse procedure e regole che vengono applicate per garantire un sorteggio equo e trasparente. L'evento segna un passaggio importante nel percorso delle squadre verso le fasi successive della competizione.

Il sorteggio degli ottavi della UEFA Conference League 202526 rappresenta un momento decisivo per definire gli accoppiamenti e la struttura del cammino verso la finale. L’evento si svolge a Nyon, in Svizzera, con l’obiettivo di delineare il tabellone delle fasi successive fino al verdetto di Lipsia. data e orario: venerdì 27 febbraio 2026 alle 14:00 CET, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon. luogo: sede ufficiale di UEFA, contesto istituzionale per la definizione degli accoppiamenti e dei riflessi sul calendario. copertura: l’evento sarà in diretta streaming su UEFA.com, UEFA.tv e sull’app ufficiale della competizione, consentendo ai tifosi di seguire in tempo reale l’evoluzione del sorteggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

