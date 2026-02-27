Un tram della linea 9 è deragliato questa mattina a Milano, in viale Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno soccorrendo le persone rimaste coinvolte. Al momento si registra un numero di almeno otto feriti gravi. La situazione è ancora sotto controllo mentre le operazioni di soccorso continuano.

Vigili del fuoco in azione, in questo momento in viale Vittorio Veneto, a Milano, per il deragliamento di un tram della linea 9. Cinque, in tutto, i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini. Secondo le prime informazioni, il convoglio, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio all'angolo tra viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto. Diversi i feriti segnalati, che stanno ricevendo le prime cure dal personale sanitario dell'Areu 118. Uno dei passeggeri sarebbe rimasto incastrato nel convoglio e si sta lavorando per estrarlo dalle lamiere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tram deraglia a Milano, almeno otto feriti gravi

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: almeno otto feriti gravi. Un testimone: "Ho visto la morte in faccia"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone Un tram della linea...

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: almeno 3 feriti. Un testimone: "Ho visto la morte in faccia"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone Un tram della linea...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Ogawa spiega l’essenza della cucina giapponese; Perché i Conte non tornano; Boschetto dei tigli in via Marina, bocciato il silos offerto da Aci.

Tram deraglia tram a Milano e investe alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilmattino.it

Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Ultim'ora, tram deraglia a Milano: passanti investiti. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet x.com