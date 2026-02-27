Segui LIVE tutte le partite della 27ª giornata di Serie A. In vista della partita di ritorno contro il Galatasaray nei playoff di Champions, la Juventus ha tenuto una conferenza stampa di vigilia per presentare la strategia e le novità relative alla sfida. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

In vista della sfida di ritorno contro Galatasaray nei playoff di Champions, la conferenza stampa di vigilia traccia la linea di azione della Juventus, mettendo in evidenza l’atteggiamento da mantenere, la gestione delle energie e le valutazioni sui singoli in campo. L’intervento dell’allenatore si concentra su come affrontare una contesa decisiva, con l’obiettivo di preservare equilibrio, concentrazione e intensità per tutta la partita. È presente un video che sintetizza i principali passaggi esposti in sede di conferenza, offrendo una lettura immediata delle priorità indicate dalla squadra. Spalletti ha sottolineato che alcune partite non si risolvono solamente con azioni singole, ma si costruiscono nel tempo attraverso una gestione accurata della gara, della tattica e della coesione relativamente ai momenti chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

