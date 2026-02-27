Schettini tra polemiche e Sanremo | dubbi sulle live e mistero sull’ ospitata

Vincenzo Schettini, professore e divulgatore, è al centro di polemiche che coinvolgono sia il suo ruolo pubblico che le attività sui social. Recentemente, sono emersi dubbi riguardo alle sue esibizioni dal vivo e sulla partecipazione a un evento televisivo. La discussione si concentra sui confini tra insegnamento e presenza mediatica, con attenzione rivolta alle sue recenti apparizioni pubbliche.

Le polemiche attorno al professore e divulgatore Vincenzo Schettini continuano ad alimentare il dibattito sui confini tra didattica e attività social. Se lo stesso docente ha definito “ironico” il proprio approccio, negando qualsiasi pressione sugli studenti, alcune clip recuperate e rilanciate online mostrerebbero passaggi che sollevano interrogativi sulla gestione delle dirette. Nei video analizzati, emergono riferimenti espliciti alla valutazione scolastica collegata all’attività durante le live. In diversi momenti, infatti, si sentirebbe il professore menzionare voti come “8 sul registro” o possibili incrementi legati alla risoluzione di esercizi in diretta, elementi interpretati da alcuni osservatori come un incentivo alla partecipazione digitale e all’interazione sul canale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Vincenzo Schettini, non salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le polemiche e le accuse degli ex studenti sui "like" per voti più altiIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026.

Il caso dell’ospitata a Sanremo di Vincenzo Schettini, annullata e poi confermataLa partecipazione sembrava fosse saltata a causa delle polemiche scatenate dalle dichiarazioni di alcuni suoi ex studenti.

