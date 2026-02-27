Stasera, 27 febbraio 2026, il Teatro Ariston si prepara a ospitare la quarta serata del Festival di Sanremo, con un focus speciale sui duetti e le cover. Sul palco si alterneranno artisti di diverse generazioni e generi musicali, pronti a esibirsi in collaborazioni inedite e reinterpretazioni di brani celebri. La serata si svolge con l’obiettivo di offrire uno spettacolo ricco di sorprese musicali.

Questa sera, 27 febbraio 2026, il palco del Teatro Ariston ospita uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Sanremo: la serata dedicata ai duetti e alle cover. Ad aprire lo spettacolo sono Elettra Lamborghini insieme alle Las Ketchup, pronte a far scatenare il pubblico con “Aserejé”. In scaletta tutti e 30 gli artisti in gara, impegnati in reinterpretazioni e collaborazioni speciali. A chiudere la lunga maratona musicale sarà Leo Gassmann con Aiello. 6. Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore” 22. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono” 29. Chiello con il maestro Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te” La notte delle cover rappresenta uno snodo decisivo per la gara, grazie alla forza delle collaborazioni e al richiamo di brani iconici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sanremo 2026, quarta serata: tutti i duetti e le cover in programma

Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e braniSanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani Quali sono i duetti e le cover (brani) della quarta serata...

Sanremo 2026, quarta serata: tutte le cover, i duetti e la scaletta ufficialeLa serata delle cover è da sempre una delle più attese del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026 La Serata delle Cover

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026, quarta serata: ospiti, duetti e scaletta; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: le cover.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it

Scaletta Sanremo 2026 stasera: il Pdf con orari minuto per minuto della quarta serata (duetti e cover)L’ordine di uscita di cantanti e ospiti nella quarta serata di Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston i 30 big in gara, ospiti il prof Schettini e Bianca Balti ... quotidiano.net

Serata di festa musicale con ospiti come Bianca Balti, Belén Rodriguez e Francesca Fagnani. In fondo alla scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 sarà il momento della classifica speciale x.com

Sanremo, mancano poche ore all'inizio della quarta serata: gli ospiti, i duetti e le cover più attese di quest'anno >> https://tinyurl.com/5c5854kf - facebook.com facebook