Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Bianca Balti sirena vintage 8 Arisa santa addolorata 6 la giarrettiera di Belen 7

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, sono stati giudicati diversi look sul palco. Bianca Balti si è presentata come una sirena vintage, ottenendo un punteggio di 8. Arisa ha scelto un look da santa addolorata, valutato 6. Belen ha indossato una giarrettiera visibile, che ha ricevuto un 7. La serata ha portato qualche novità nel panorama delle apparizioni.