Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Bianca Balti sirena vintage 8 Arisa santa addolorata 6 la giarrettiera di Belen 7
Nella serata delle cover di Sanremo 2026, sono stati giudicati diversi look sul palco. Bianca Balti si è presentata come una sirena vintage, ottenendo un punteggio di 8. Arisa ha scelto un look da santa addolorata, valutato 6. Belen ha indossato una giarrettiera visibile, che ha ricevuto un 7. La serata ha portato qualche novità nel panorama delle apparizioni.
Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che in qualche modo ha risollevato un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Bianca Balti, super ospite della serata, ha scelto di indossare all'Ariston esclusivamente Valentino by Alessandro Michele. Laura Pausini invece cambia, e per la serata cover punta su Balenciaga. Per il resto qualcuno ha sfruttato l'occasione per osare un po' di più, con risultati altalenanti: outfit degni di nota e altri degni di Trash italiano. Ecco le nostre pagelle dei look. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Ditonellapiaga cabaret (6), Bianca Balti sirena (8), Serena Brancale fiammeggiante (6)
Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Mannoia e la spilla (8), Fulminacci-Fagnani deliziosi (9), Bianca Balti diva vintage (9)
Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.
Temi più discussi: Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata. FOTO; Sanremo 2026 - Le pagelle di tutti i look di Mrs. Bree, seconda serata - Vale Tutto.
Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti sirena vintage (8), Arisa santa addolorata (6), la giarrettiera di Belen (7)Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che in qualche modo ha risollevato un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Bianca Balti, super ospite ... ilmattino.it
Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Laura Pausini fuori fase (6), Bianca Balti sirena vintage (8), Serena Brancale fiammeggiante (6)Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che in qualche modo ha risollevato un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Bianca Balti, super ... ilmattino.it
Bianca Balti - facebook.com facebook
L’eleganza di Bianca Balti #Sanremo2026 x.com