Durante la quarta serata di Sanremo 2026, Patty Pravo indossa un abito scelto appositamente per l’evento. La cantante ha deciso di sfoggiare un look curato nei dettagli, con un vestito che risalta la sua presenza sul palco. Lo stile e il design dell’abito sono stati affidati a uno stilista che ha contribuito a definire l’immagine della serata.

Qual è l'abito di Patty Pravo per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Patty Pravo per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà vestita da Simone Folco, suo assistente personale, stylist e couturier.

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Patty Pravo per la quarta serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, il ritorno in gara di Patty Pravo - La volta buona 05/12/2025

