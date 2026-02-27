Sanremo 2026 l’abito di Malika Ayane per la quarta serata del Festival | look e stilista

Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Malika Ayane ha indossato un abito scelto appositamente per l’evento. La cantante si è presentata con un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista noto nel settore della moda. L’outfit ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, rendendo il suo look uno dei più commentati della serata.

Qual è l'abito di Malika Ayane per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Malika Ayane per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguita da Rebecca Baglini, founder & executive creative director di StyledByMe.

