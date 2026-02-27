Sanremo 2026 l’abito di Joan Thiele ospite serata cover al Festival | look e stilista

Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, Joan Thiele ha indossato un abito scelto appositamente per l’evento. L’artista è stata ospite della manifestazione e il suo look è stato realizzato da uno stilista italiano noto nel settore moda. L’outfit ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui social, grazie anche a dettagli e scelte estetiche evidenti.

Qual è l'abito di Joan Thiele, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante che duetterà con Nayt ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Joan Thiele per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito la cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l'abito di Joan Thiele ospite stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.