Sanremo 2026 l’abito di Gianni Morandi ospite serata cover al Festival | look e stilista

A Sanremo 2026, Gianni Morandi sarà ospite durante la serata dedicata alle cover e indosserà un abito realizzato da uno stilista noto. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione, anche grazie ai dettagli che caratterizzano il look e alla firma del designer che lo ha creato. La partecipazione dell’artista si inserisce nel programma della manifestazione, che vede anche altri ospiti e performance.

Qual è l'abito di Gianni Morandi, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante che duetterà con il figlio Tredici Pietro ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Gianni Morandi per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l'abito di Brunori Sas ospite stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.