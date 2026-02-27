Sanremo 2026 l’abito di Delia ospite serata cover al Festival | look e stilista

A Sanremo 2026, Delia è salita sul palco come ospite nella serata dedicata alle cover e ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione. L’outfit è stato scelto da un noto stilista e ha fatto discutere il pubblico e i media per le sue caratteristiche. La cantante ha presentato un look elegante e particolare, che ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori presenti e coloro che hanno seguito la diretta.

Qual è l'abito di Delia, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante che duetterà con Serena Brancale ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Delia per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito la cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l'abito di Delia ospite stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.