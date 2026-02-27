Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, si svolge una conferenza stampa in diretta. È stata annunciata la conclusione della finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con il brano Laguna. La serata successiva sarà dedicata alle performance di cover, con i cantanti che si preparano ad esibirsi davanti al pubblico.

Tutte le dichiarazioni minuto per minuto dalle 12.00 circa, in diretta dal Teatro Ariston Dopo la finale delle Nuove Proposte, che ha visto la vittoria di Nicolò Filippucci con il brano Laguna, è già di tempo di pensare alla quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle Cover. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, la conferenza stampa della quarta serata in diretta

