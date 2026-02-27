Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Maria Antonietta ha indossato un abito creato da uno stilista noto per le sue linee eleganti, mentre Colombre ha scelto un outfit firmato da un designer specializzato in capi innovativi. Entrambi i look sono stati protagonisti della serata, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La scelta degli abiti si è concentrata su dettagli e stile, senza ulteriori commenti o analisi.

Quali sono gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dai due artisti al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Maria Antonietta e Colombre per il Festival di Sanremo 2026? Il duo, all'esordio al Festival, sarà seguito da Francesca Piovano: "Hanno pertanto un'identità ben definita e abbiamo cercato di mantenerla», le sue parole a Vanity Fair. Abbiamo visto gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la quarta serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la seconda serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la prima serata del Festival: look e stilista

