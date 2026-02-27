Sanremo 2026 | Bianca Balti con caschetto da flapper girl e le pagelle dei beauty look della serata dei duetti e delle cover

Durante la serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2026, sono stati protagonisti diversi look, tra cui spicca quello di Bianca Balti con un caschetto stile flapper girl. I beauty look indossati sono stati molteplici e sono stati analizzati in modo dettagliato, offrendo una panoramica completa degli stili sfoggiati dai partecipanti. La serata ha visto una vasta varietà di acconciature e make-up, tutti esaminati con attenzione.

Tutti i beauty look della serata sono moltiplicati per due e per noi è solo un'occasione ghiotta per fare il pieno di ispirazione. Guardateli e votateli con noi. Bianca Balti torna a Sanremo 2026, con la sua testimonianza di vita, con la battaglia con il cancro, per ora vinta. E lo racconta, gioiosa. E, finalmente, di nuovo con i capelli.