Poste ' a caccia' di consulenti finanziari a Ravenna | come candidarsi

Poste Italiane sta cercando nuovi consulenti finanziari nella provincia di Ravenna. L’azienda invita laureati o laureandi interessati a sviluppare una carriera nel settore a candidarsi, offrendo un percorso di formazione e crescita professionale. La ricerca riguarda persone motivate e pronte a entrare nel mondo del lavoro con un ruolo di consulente finanziario. Le candidature sono aperte per chi desidera intraprendere questa opportunità.

Poste Italiane ricerca in provincia di Ravenna laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. La ricerca è aperta in 14 regioni fino al 23 marzo.I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di.