Pallet pellicola e cinghie | Bruxelles fa marcia indietro sul 100% di riuso

Bruxelles ha deciso di fare marcia indietro riguardo alle norme sul riutilizzo totale di pallet, pellicola e cinghie. Un regolamento europeo che si riferisce a questi materiali è stato modificato, eliminando l’obbligo di riuso al 100%. La questione interessa direttamente le imprese coinvolte nella gestione e nel trasporto delle merci. La decisione è stata comunicata attraverso un aggiornamento ufficiale delle linee guida comunitarie.

(Adnkronos) - Un regolamento europeo che parla di pellicola e cinghie può sembrare materia da addetti ai lavori. In realtà riguarda ogni prodotto che attraversa un confine regionale, ogni bancale che entra in un supermercato, ogni spedizione che parte da un distretto industriale. Perché prima di arrivare sugli scaffali, quasi tutto viaggia su un pallet. È su quel livello – il trasporto interno tra stabilimenti, i flussi nazionali, la logistica quotidiana – che il regolamento Ue 202540 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) aveva previsto un passaggio radicale: 100% di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto, compresi i formati flessibili usati per stabilizzare i carichi.