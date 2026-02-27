Pagelle | Irina Shayk valletta muta 5 Sayf comunica chill 7 De Lucia ma perché? 4

Durante la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana sono stati assegnati i voti ai protagonisti. Irina Shayk è stata valutata con un 5, mentre Sayf ha ottenuto un 7. De Lucia ha ricevuto un 4, e il pubblico ha potuto seguire le reazioni e i commenti dei partecipanti lungo tutta la manifestazione. Questi sono i punteggi raccolti dai nostri inviati.

Ha un sorriso che comunica chill. Sicuri che sia una canzonetta? Nella serata cover e duetti canterà Hit the road Jack con Alex Britti e Mario Biondi (qui la scaletta) Scritta bene, cantata bene (forse meglio la prima serata), nella ricetta ci voleva un po’ meno miele e qualche spigolo in più. In una serata che ha più ritmo e ospiti la sua presenza viene sacrificata. Mezzo voto in più perché si presta alla gag da denuncia con il suo doppio. Imitazione debole, testi poco brillanti: terza presenza, terzo grande punto interrogativo. Perché? Una voce come quella di Arisa si merita altre canzoni. A meno che non si stia facendo la colonna sonora di Frozen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

