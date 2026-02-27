Paolo Fox ha condiviso le previsioni astrologiche per il weekend del 28 febbraio e 1° marzo 2026. Le previsioni riguardano i segni zodiacali e coprono aspetti legati all'amore e al lavoro. Le sue analisi si basano su posizioni planetarie e configurazioni astrali, offrendo indicazioni per gli appassionati di astrologia. Le previsioni sono state pubblicate sui canali ufficiali dell'astrologo.

Paolo Fox rivela l'oroscopo del fine settimana 28 febbraio e 1° marzo 2026, concentrandosi su amore e lavoro. In queste 48 ore la Luna si trova in Leone, e aiuta a schiarire certi dubbi sentimentali oltre a comportante movimenti nella professione. C'è chi avrà un grosso aiuto lunare sul fronte amoroso, come il Cancro, che fa i conti con delle cotte. E c'è anche chi si ritrova alle prese con delle difficoltà interpersonali, come nel caso della Vergine. Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio e 1 marzo 2026: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: la gelosia torna a far capolino nella tua storia d'amore. Sarà un fine settimana ‘nuvoloso' per il tuo cuore, ma domenica sarà fattibile recuperare terreno. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche del weekend 28 febbraio e 1° marzo 2026

