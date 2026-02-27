MotoGP Thailandia 2026 streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere qualifiche e gara

La stagione della MotoGP Thailandia 2026 si avvicina e molti si chiedono come poter seguire le qualifiche e la gara in modo gratuito. La corsa si svolge in un circuito noto agli appassionati, con appassionati che cercano opzioni di visione accessibili. Le modalità di trasmissione in chiaro sono al centro dell’attenzione di chi vuole seguire l’evento senza costi aggiuntivi.

La MotoGP 2026 è pronta a partire: sarà l'ultima stagione dell'attuale ciclo regolamentare con le moto da 1.000cc. Il debutto è fissato al "Chang International Circuit", a Buriram, circa 400 km a nord-est di Bangkok (Thailandia). Il tracciato misura 4,6 km, presenta 12 curve (7 a destra e 5 a sinistra) e un rettilineo principale. Ricomincia la MotoGP 2026 al circuito Chang di Buriram! Oggi, giovedì 26 febbraio 2026, si è tenuta la prima conferenza stampa della stagione in vista del weekend del Gran Premio di Thailandia, che aprirà ufficialmente il Mondiale MotoGP.