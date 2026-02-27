Milano | psicologo capovolge terapia in spettacolo teatrale

Luca Mazzucchelli porta a Milano Terapia al contrario: uno spettacolo che ribalta i ruoli tradizionali della psicoterapia Giovedì 12 marzo il Teatro Manzoni di Milano ospiterà Terapia al contrario, lo spettacolo inedito di Luca Mazzucchelli. Lo psicologo e psicoterapeuta, noto anche come giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, trasformerà il palco in uno studio a porte aperte, capovolgendo i ruoli classici della terapia. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, inizierà alle 20:45 e i biglietti partono da 30 euro. Mazzucchelli, fondatore del canale YouTube Parliamo di Psicologia, ha collaborato con realtà come Virgin Active, Fisher Price e Giunti Editore, portando la psicologia a un pubblico ampio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

