Il prezzo del PUN oggi è di 0,107 euro per chilowattora. L’andamento e le variazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale sono stati registrati fino a questa cifra. Questa quotazione riguarda l’intero mercato dell’energia elettrica in Italia e si riferisce alla giornata del 27 febbraio 2026. Non sono stati segnalati altri dettagli o variazioni specifiche relative a questa data.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 27 Febbraio 2026, si attesta a 0,107 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (26 Febbraio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,086 €kWh (alle ore 2 e 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,127 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle notturne e del primo mattino (tra le 2:00 e le 6:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 18:00 e le 20:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

