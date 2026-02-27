I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Una guida dettagliata spiega i diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precario, in merito a aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Il testo, molto apprezzato su Amazon, si rivolge a chi lavora nel settore scolastico e cerca informazioni precise sulle proprie prerogative. La pubblicazione si propone come uno strumento utile per comprendere meglio le opportunità e i limiti delle proprie condizioni di lavoro.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

