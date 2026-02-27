Gossip assurdo, Olly sta con Rocio Munoz Morales Beccati insieme, ma Iannone che fine ha fatto

Negli ultimi giorni sono circolate voci su Olly e Rocio Munoz Morales, che sono stati fotografati insieme, alimentando le speculazioni sulla loro relazione. Nel frattempo, si continua a chiedersi che fine abbia fatto Iannone, dato che non è apparso in pubblico né è stato coinvolto negli ultimi gossip. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi media dedicati al mondo dello spettacolo.

Il mondo del gossip non si concede pause e, nelle ultime settimane, al centro dei rumors c’è finita ancora una volta Rocio Munoz Morales. Dopo la fine della relazione con Raoul Bova, l’attrice è tornata protagonista delle cronache rosa e ora il suo nome viene accostato a quello di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Un accostamento che ha subito acceso la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. Rocio Munoz Morales e Olly hanno una storia? Beccati insieme! Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra il cantante e l’attrice ci sarebbero stati diversi contatti, non solo virtuali. Dopo alcune interazioni social che non sono passate inosservate, i due sarebbero stati visti insieme in un noto locale di Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

