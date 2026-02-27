Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, vengono pubblicati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le estrazioni si svolgono regolarmente e i risultati vengono comunicati in tempo reale. La notizia riguarda tutti coloro che hanno partecipato alle scommesse, con i numeri estratti disponibili immediatamente dopo la conclusione delle operazioni.

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 34 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 27 febbraio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 27 febbraio 2026

