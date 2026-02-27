Durante l’edizione serale del Tg1, Carlo Conti ha annunciato la partecipazione di Mister X a Sanremo, suscitando entusiasmo nel pubblico presente in studio e a casa. La notizia ha provocato una reazione di entusiasmo tra gli spettatori, che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio. L’evento ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori collegati in diretta.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante l’edizione serale del Tg1, catturando immediatamente l’attenzione di milioni di telespettatori sintonizzati per scoprire le ultime novità sulla kermesse canora più importante d’Italia. Carlo Conti, con la consueta professionalità e quel pizzico di mistero che sta caratterizzando la sua gestione artistica, ha finalmente svelato l’identità del tanto discusso Mister X previsto per la quarta serata del Festival di Sanremo. Il nome che è emerso dal cilindro del conduttore toscano è quello di Alessandro Siani, una scelta che promette di portare una ventata di energia, comicità e calore partenopeo sul palco del teatro Ariston proprio in uno dei momenti cruciali della competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lui Mister X”. Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti è appena arrivato: pubblico in delirio

