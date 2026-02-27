Dardust a Sanremo 2026 | da Soldi e Fai rumore a firma sonora del Festival

Dardust, compositore e produttore ascolano, è ormai una presenza fissa a Sanremo. Il suo contributo musicale si è visto in brani come “Soldi” e “Fai rumore”, diventando una firma sonora riconoscibile del Festival. Il 17 marzo 2026 il musicista compirà 50 anni e la sua influenza nel contesto sanremese continua a essere evidente.

Possiamo dire, ormai, che non c’è Sanremo senza Dardust. Compositore, produttore, architetto sonoro: il musicista ascolano, che il 17 marzo 2026 compirà 50 anni, è una delle presenze chiave del Festival della canzone italiana. Dai brani in gara alle vittorie degli ultimi anni, il suo nome è diventato ufficialmente sinonimo di “suono sanremese” contemporaneo, e nella 76° edizione il suo ruolo si moltiplica. Da un lato co-firma di uno dei brani in gara, ‘Stella stellina’ di Ermal Meta, dall’altro arrangiatore insieme all’orchestra dell’Ariston dei temi musicali della kermesse e per lo show DopoFestival condotto da Nicola Savino. Insomma, pur non avendo un incarico istituzionalmente riconosciuto, per Dardust Sanremo 2026 è l’incoronazione di un percorso in continua ascesa, costellato di successi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

