Como ex Br a processo per aver danneggiato la teca con la foto di Mussolini

A Como si è tenuta la prima udienza in tribunale per Cecco Bellosi, imputato per aver danneggiato la teca contenente una foto di Mussolini. Bellosi ha dichiarato di non aver causato il danneggiamento, ma ha ammesso di aver rimosso i fiori che, secondo lui, erano stati messi sulla teca da persone di orientamento fascista. La discussione si è concentrata su questi dettagli.

Iniziato a Como il processo a carico di Cecco Bellosi, il 77enne accusato di aver danneggiato, nella notte del 28 aprile del 2023, la teca presente davanti a Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra, nel Comasco, che conteneva le foto di Benito Mussolini e di Claretta Petacci, che proprio lì furono fucilati il 28 aprile del 1945., "Ha tolto i fiori in omaggio a Benito Mussolini il giorno del 28, pensate un po' - ha detto l'avvocato di Bellosi, Davide Steccanella nel primo giorno di udienza in Tribunale. Il vero scempio è che ci sia ancora quella struttura che inneggia a un dittatore ed è ancora più uno scempio che vengano messi dei fiori. L'udienza è prevista alle 9.30 al Tribunale di Como per la vetrina sfondata la notte del 28 aprile del 2023