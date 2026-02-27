Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026. Mateo Retegui guida la graduatoria con 25 gol, diventando il miglior goleador del campionato. La stagione vede diversi attaccanti in corsa, con alcuni che si avvicinano o superano la doppia cifra. La lotta per il titolo di capocannoniere prosegue con continuità, mentre altre squadre cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 25/26 PT.2 #seriea #calcio #football #marcatore
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Temi più discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Serie A – Marcatori in attività in campionato: Berardi in scia di Martinez e Dybala; Marcatori Roma - Serie A Girone Unico Italia; Classifica marcatori 2025/2026 Serie A aggiornata: chi ha segnato più goal.
Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, ma è fermo ai box! (27^ giornata, 27 febbraio 2026)Classifica marcatori Serie A: con Lautaro Martinez infortunato, dalla 27^ giornata si può riaprire la corsa al titolo di capocannoniere. ilsussidiario.net
Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it
Tripletta nello scontro diretto e primato nella classifica marcatori: il fattore in più della squadra rossoblù https://tinyurl.com/2sn6wyj6 - facebook.com facebook
#McKennie aggiorna la classifica dei migliori marcatori della Juventus in Champions League. Il suo nome accanto a icone del club bianconero #TMdatabase #UCL x.com