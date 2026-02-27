Una donna in gravidanza, al settimo mese, si rivolge a un medico chiedendo se ci siano tisane o cibi utili a drenare i liquidi, poiché notando gonfiore alle gambe, soprattutto di sera. La richiesta pone l’attenzione su possibili soluzioni alimentari per alleviare il disagio legato alla ritenzione idrica durante la gravidanza. La conversazione si concentra su aspetti pratici e immediatamente applicabili senza entrare in dettagli clinici o motivazioni sottostanti.

Salve dottoressa, sono entrata nel settimo mese e nonostante non sia estate, le mie gambe sembrano due tronchi, soprattutto la sera. So che devo bere molto, ma mi chiedevo se esistessero dei cibi o delle tisane specifiche (sicure per il feto) che aiutino a drenare i liquidi senza interferire con la pressione arteriosa, che ho tendenzialmente bassa. Grazie mille. Salve signora, fermo restando che le tisane in gravidanza devono essere usate con moderazione e che sarebbe bene consultare il proprio ginecologo prima di assumerle, per la ritenzione idrica si può optare per la tisana al finocchio, che ha sicuramente un effetto soprattutto digestivo e antigonfiore, ma può anche avere un leggero effetto drenante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ci sono tisane o cibi che aiutano a drenare i liquidi in gravidanza?”

