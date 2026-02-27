Canale ufficiale Premier League per le partite all' estero

La Premier League ha annunciato il lancio di un canale ufficiale che trasmetterà le partite all’estero. Questo canale si occuperà di offrire lo streaming delle partite inglesi a livello internazionale, rendendo più accessibili gli incontri ai tifosi fuori dal Regno Unito. La mossa riguarda esclusivamente la distribuzione e la trasmissione delle partite, senza coinvolgere altri aspetti o dettagli sulla piattaforma.

Il calcio inglese amplia i propri orizzonti con l’avvio di un canale ufficiale dedicato allo streaming internazionale delle partite. Il progetto è destinato a una fase iniziale di test e mira a offrire agli appassionati fuori dal Regno Unito l’intero pacchetto di incontri del massimo campionato, inaugurando una nuova annessione diretta al pubblico globale. La piattaforma Premier League Plus verrà presentata prima dell’inizio della prossima stagione e interesserà, in una prima fase, il territorio di Singapore, dove sarà disponibile l’intero ventaglio di match. Il modello adottato privilegia la vendita diretta al consumatore, eliminando intermediari e rinegoziando la gestione dei diritti rispetto al passato, affidata solo a broadcaster e servizi di streaming terzi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Premier League lancia il suo canale di Lega per trasmettere le partite all'estero: sarà testato a Singapore x.com

