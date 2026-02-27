Barcellona-Villarreal sabato 28 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I valenciani misurano le proprie ambizioni

Sabato 28 febbraio 2026 alle 16:15 si gioca la partita tra Barcellona e Villarreal al Nou Camp. La sfida vede le due squadre affrontarsi in una gara importante di Liga, con il Barcellona in testa alla classifica e il Villarreal in terza posizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere sull’esito del match.

Sabato pomeriggio di Liga di grande richiamo: al Nou Camp va in scena la grande sfida tra Barcellona e Villarreal, rispettivamente prima e terza classificata. I catalani hanno recuperato la vetta classifica nella scorsa giornata, piegando facilmente il Levante e approfittando dello scivolone del Madrid a Pamplona; i valenciani hanno attraversato un periodo di appannamento ma.