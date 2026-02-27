L’ospedale pediatrico Bambino Gesù si distingue per il riconoscimento di Newsweek, posizionandosi al primo posto tra le strutture europee e al sesto a livello globale. La classifica si basa su vari parametri di qualità e innovazione nelle cure offerte, riflettendo l’impegno della struttura nel settore pediatrico. La notizia conferma il ruolo di leadership nel panorama sanitario internazionale.

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù svetta nella classifica di Newsweek e si colloca al primo posto come migliore ospedale d’Europa e al sesto nel mondo tra le strutture specialistiche per bambini. Un risultato che conferma il ruolo centrale dell’ospedale nel panorama sanitario internazionale e la sua funzione di riferimento per migliaia di famiglie italiane e straniere. «QUALITÀ CLINICA» Il riconoscimento rappresenta infatti «una conferma della qualità clinica e della sicurezza dei percorsi assistenziali garantiti ai pazienti, anche nelle condizioni di maggiore complessità», afferma Massimiliano Raponi, direttore sanitario dell’ospedale, evidenziando la solidità di un modello capace di affrontare patologie rare, delicate e ad alta intensità di cura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bambino Gesù primo in Europa per Newsweek. L'ospedale romano anche sesto in tutta Europa

Il Bambino Gesù è il migliore ospedale pediatrico in Europa secondo la classifica di Newsweek 2026, sesto al mondoSesto nelle classifiche mondiali degli ospedali e unico italiano nei primi 30 ospedali del mondo: anche in questo 2026 il Bambino Gesù è il migliore...

Bambino Gesù primo ospedale pediatrico d’Europa e sesto al mondoAGI - Il Bambino Gesù è stato inserito anche quest'anno nella classifica World's Best Hospitals, l'elenco dei migliori ospedali al mondo stilato dal...

Temi più discussi: Bambino Gesù, Newsweek: primo Ospedale pediatrico d'Europa e sesto al mondo; Malattie rare: studi clinici e terapie innovative, il ruolo del Bambino Gesù nelle reti europee; Newsweek, il policlinico Gemelli al 33esimo posto della classifica mondiale. Bambino Gesù primo ospedale pediatrico in Europa; Quattordici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo, primo il Gemelli. Tra i pediatrici al top il Bambino Gesù.

Bambino Gesù primo in Europa per Newsweek. L'ospedale romano anche sesto in tutta EuropaL’ospedale pediatrico Bambino Gesù svetta nella classifica di Newsweek e si colloca al primo posto come migliore ospedale d’Europa e al sesto nel mondo tra le ... ilmessaggero.it

Tre ospedali di Roma nella classifica Newsweek 2026: Gemelli 33°, Bambino Gesù primo in pediatria, Sant’Andrea 203°Newsweek 2026 mette Roma in vetrina: Gemelli 33° al mondo, Bambino Gesù 1° pediatrico in Europa e 6° nel mondo ... romait.it

Il Bambino Gesù è stato inserito anche quest'anno nella classifica World's Best Hospitals, l'elenco dei migliori ospedali al mondo stilato dal 2019 dalla rivista statunitense Newsweek insieme a Statista. In particolare, il Bambino Gesù è il 1° ospedale pediatrico facebook

Il Bambino Gesù è stato inserito anche quest'anno nella classifica World's Best Hospitals, l'elenco dei migliori ospedali al mondo stilato dal 2019 dalla rivista statunitense Newsweek insieme a Statista x.com