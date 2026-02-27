Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Arisa ha scherzato con il conduttore e direttore artistico della manifestazione, chiedendogli se fosse nervoso e menzionando i tranquillanti. La gag si è svolta sul palco tra risate e qualche momento di imbarazzo, con la cantante che si trovava tra i 30 big in gara. L’interazione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori.

Gag sul palco tra Arisa e Carlo Conti nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026. La cantante, in gara tra i 30 big, entra scherzando con il conduttore e direttore artistico della kermesse: “Sei agitato? Se avessi bisogno di tranquillanti.”, afferma l’artista tra risate e imbarazzo. La battuta non è casuale: al FantaSanremo offrire un farmaco al conduttore vale 10 punti bonus. Arisa però sbaglia parola e offre a Conti “tranquillanti” invece di “antidolorifici”, mancando così il bonus previsto dal gioco. Il siparietto richiama un precedente del 2015, quando Arisa condusse il Festival proprio accanto a Conti. Poco prima dell’inizio dell’edizione 2015, la cantante fu vittima di una grave caduta dopo una cena, rischiando conseguenze molto serie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arisa e i tranquillanti a Carlo Conti: cosa c’è dietro la gag sul palco di Sanremo 2026

Arisa a Sanremo 2026, il motivo della gag sui tranquillanti con Carlo Conti (undici anni dopo)La terza serata del Festival di Sanremo 2026, dove si sono esibiti i restanti 15 Big in gara, ha avuto le sue "perle": la kermesse vive...

Sanremo 2026, Arisa e quelle parole a Carlo Conti sul palco: “Cosa voleva dire”C’è un’aria speciale intorno ad Arisa in questa edizione del Festival di Sanremo.

ARISA E I GIUDICI DI THE VOICE

Temi più discussi: Tranquillanti a Carlo Conti, Arisa e la proposta in nome del Fantasanremo; Perché Arisa ha consigliato un tranquillante a Carlo Conti a Sanremo 2026: il vero motivo della strana proposta; Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è FantaSanremo; Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è FantaSanremo.

Arisa a Sanremo 2026, il motivo della gag sui tranquillanti con Carlo Conti (undici anni dopo)Il meme di Sanremo 2026 ce lo consegna Arisa, con un tuffo indietro nel tempo di ben undici anni: magica come la sua favola ... dilei.it

Sanremo, il siparietto tra Arisa e Conti: lei gli offre tranquillanti... ma è FantaSanremoAlla terza serata di Sanremo 2026, una battuta di Arisa al conduttore diventa subito virale e regala punti preziosi al Fantasanremo. serial.everyeye.it

Il festival 2026 di Carlo Conti, con la co-conduttrice Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, è al giro di boa - facebook.com facebook

Vincitore nel 1984 tra i Giovani e nel 1986 nei Big, si presenta Eros Ramazzotti che è stato presentato da Pippo Baudo. Carlo Conti ha trasmesso una clip di presentazione dell'indimenticabile presentatore siciliano Con la canzone con cui vinse il Festival di S x.com