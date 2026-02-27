A Knight of the Seven Kingdoms Stagione 2 | Rinnovo data di rilascio storia e tutto ciò che sappiamo

Dopo la conclusione della prima stagione di “Un cavaliere dei sette regni”, si parla già di una seconda annuncia e di una possibile data di uscita. La serie continuerà con nuove avventure di Dunk ed Egg, confermando il suo impegno a proporre ulteriori episodi in futuro. La produzione ha comunicato ufficialmente che la storia proseguirà, anche se i dettagli precisi rimangono ancora da definire.

Conclusa la prima stagione di “Un cavaliere dei sette regni”, lo sguardo si rivolge al futuro. Questa non è una serie pensata per essere una tantum, con altre avventure di Dunk ed Egg in arrivo. E considerando dove si conclude la prima stagione, e considerando i libri di George R. R. Martin, abbiamo un’idea di come andranno le cose. Attenzione: contiene SPOILER per l’episodio 6 della prima stagione di “A Knight of the Seven Kingdoms”. Il finale affronta principalmente le conseguenze della morte di Baelor Targaryen e la preparazione di tutti coloro che si preparano a lasciare Ashford Meadow dopo il funerale. Dunk saluta personaggi come Lyonel Baratheon e Raymun Fossoway, rifiutando l’offerta del primo di accompagnarlo a Capo Tempesta, ma, cosa fondamentale, non saluterà Egg. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

A Knight of the Seven Kingdoms 2, ora sappiamo che questo personaggio non tornerà

