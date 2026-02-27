A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 | l’orario su Rai 1

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, si concluderà intorno alle 1:00 di notte. L’evento sarà trasmesso su Rai 1 e vedrà protagonisti i cantanti in gara che interpreteranno brani riarrangiati. L’appuntamento, come di consueto, durerà diverse ore e si concluderà con l’ultima esibizione.

A che ora finisce la quarta serata, quella delle Cover, del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, 27 febbraio, su Rai 1? Come da tradizione, le serate del Festival sono piuttosto lunghe, anche quest’anno in cui ci saranno 30 cantanti in gara. Dobbiamo quindi prepararci a fare le ore piccole con Carlo Conti e gli ospiti di questa 76esima edizione anche se il conduttore ha già detto che non si dovrebbe finire molto tardi, specie in confronto alle edizioni condotte da Amadeus. Già lo scorso anno Conti ha mantenuto dei ritmi serrati, rispettando la scaletta e finendo a un orario consono. D’altronde ci sono 30 cantanti più gli ospiti, e numerosi spazi pubblicitari. 🔗 Leggi su Tpi.it

