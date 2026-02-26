Vocalelli sicuro | Il Milan non ha perso lo scudetto Allegri ha il merito di …

Il giornalista ha commentato la corsa allo scudetto, chiarendo che il Milan non ha perso il tricolore. Ha inoltre sottolineato come Allegri abbia avuto un ruolo importante nel percorso della squadra. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento del campionato e sulle dinamiche che hanno coinvolto le squadre in corsa, senza entrare nel merito di polemiche o questioni legali.

"Il Milan non ha perso lo scudetto; stavolta il vantaggio di non giocare le Coppe ha avuto un effetto minore. E no, Allegri finora ha comunque fatto più che bene e le condizioni, rispetto a Conte, sono molto diverse". Il giornalista Alessandro Vocalelli è chiarissimo sui meriti del Diavolo in questa stagione e spiega perché se l'Inter dovesse vincere lo Scudetto non sarebbe uno Scudetto perso da parte dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan in prestito: piovono gli infortuni. Operazione per Cissè. Si ferma anche Zeroli>>> Ecco un estratto dal suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan non ha perso o non sta perdendo lo scudetto, ma piuttosto lo sta vincendo l’Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

