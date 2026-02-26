Uniqlo e JW Anderson tornano a collaborare, portando una nuova collezione che unisce semplicità e raffinatezza. Il sole splende e il look preppy si presenta più fresco che mai, pronto a conquistare chi cerca capi pratici senza rinunciare allo stile. La proposta combina pezzi versatili con dettagli curati, perfetti per affrontare la stagione con leggerezza e gusto.

La collezione SS26 di Uniqlo x JW Anderson fa su di me sempre lo stesso effetto. Non so voi, ma io comincio finalmente a scongelarmi. Dopo un inverno che tutti temiamo come fosse una specie di prova di resistenza, la primavera si avvicina e con lei torna prepotente la voglia di vivere. Un segnale inequivocabile che il clima mite è davvero alle porte? L’arrivo della collezione SS26 di Uniqlo x JW Anderson, esattamente come la immaginavamo: elegante, giocosa e luminosa. Il meteo riserva sempre delle sorprese, specie negli ultimi tempi, ma quest'anno la primavera sembra davvero volere anticipare ogni nostra più rosea aspettativa. Per accompagnarci verso la bella stagione e, magari, far risalire i livelli di vitamina D3, la collaborazione Uniqlo x JW Anderson torna come arbitro del bel tempo e garante di un guardaroba che non tradisce. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Uniqlo x JW Anderson è di nuovo qui, il sole splende e lo stile preppy non è mai stato così bello da indossare

Argomenti discussi: Uniqlo: perché il minimal giapponese conquista il pubblico globale (e i grandi designer).

