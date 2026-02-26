Strasburgo-Lens venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I sang et or in Alsazia per riprendere la marcia

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 20:45 si disputa la partita tra Strasburgo e Lens, due squadre di Ligue 1. L'incontro si svolge ad Strasburgo, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. Lo Strasburgo, che ha recentemente interrotto la serie di vittorie del Lione, cerca di confermarsi contro il Lens, squadra sorpresa di questa stagione.

Prima squadra a fermare la corsa del Lione in questo 2026 lo Strasburgo di O'Neill proverà a bissare il successo contro il sorprendente Lens di Sage. Una gara perfetta quella degli alsaziani contro i Gones surclassati in una gara mai in discussione. Due gol a cavallo tra il primo e il secondo tempo hanno spaccato la partita con il solito Panichelli (gol numero 13 in stagione).