SANREMO 2026 SCALETTA TERZA SERATA | BIG OSPITI CO-CONDUTTORI E OMAGGI

Tutto pronto per la terza serata della 76° edizione del Festival di Sanremo su Rai1. Al timone ritroviamo il direttore artistico e conduttore Carlo Conti affiancato da Laura Pausini. Co-conduttori la top model russa Irina Shayk, Pilar Fogliati e il comico Ubaldo Pantani (al posto di Andrea Pucci) che divertirà il pubblico con le sue imitazioni, a partire da Lapo Elkann. Nella terza serata di Sanremo 2026 è previsto l’ascolto di 15 delle 30 canzoni in gara dei Big, dopo aver ascoltato ieri sera la prima metà dei Big in gara. Qui trovate la classifica provvisoria della prima e seconda serata. Vota per i Big la Giuria delle Radio (50%) e il Televoto (50%). 🔗 Leggi su Bubinoblog

